Schiffbrüchige nach 29 Tagen gerettet

Und genau so erwies sich die See an jenem 3. September. Nach nur wenigen Stunden kamen heftiger Sturm und starker Regen auf. Das kleine Boot mit seinem nur 60 PS starken Motor wurde zum Spielball der Elemente. Die Küstenlinien anderer Inseln, an denen sich das Duo orientieren wollte, verschwanden langsam in der Regenwand.