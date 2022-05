Schanghai: Alter Mann sollte lebend ins Leichenhaus

Irrtümlich hat ein Pflegeheim in Schanghai einen älteren Bewohner, der noch lebte, in einem Leichensack abtransportieren lassen. Als er in den Leichenwagen verladen wurde, regte sich der Körper, so dass Mitarbeiter bemerkten, dass der Mann keineswegs tot war, wie auf einem Video zu sehen ist, das in Chinas Internet für Aufregung sorgte. Die Männer öffneten den gelben Leichensack und überzeugten sich davon, dass der Senior tatsächlich noch lebte.

"Er lebt, er lebt", ruft einer erschrocken. "Deck ihn nicht wieder zu." Der Mann wurde auf der Bahre wieder zurück ins Heim gerollt.