Saudischer Teenager wird wohl doch nicht hingerichtet

Qureiris, der im September 2014 im Alter von 13 Jahren festgenommen wurde, erhielt laut dem Beamten zunächst eine zwölfjährige Haftstrafe - vier Jahre auf Bewährung aufgrund seines Alters. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt. "Er wird nicht hingerichtet", sagte der Beamte nun laut Reuters-Bericht. Dem inzwischen 18-Jährigen wird vorgeworfen, an Demonstrationen teilgenommen zu haben, Mitglied einer Terrororganisation zu sein und Brandsätze auf eine Polizeiwache geworfen zu haben.

Saudische Behörden bestreiten Foltervorwürfe

Amnesty erklärte auf seiner Website, Qureiris sei nach seiner Vernehmung in Einzelhaft gesperrt und während seiner Vernehmung Schlägen und Einschüchterungen ausgesetzt gewesen. Die saudischen Behörden bestreiten Foltervorwürfe und sagen, sie hätten keine politischen Gefangenen, meldete Reuters.

Der US-Fernsehsender CNN hatte ein Video von einer Fahrraddemonstration aus dem Jahr 2011 gezeigt. Zusammen mit etwa 30 anderen Kindern habe der damals 10-Jährige Qureiris an Demonstrationen gegen die Regierung in der Ostprovinz des Königreichs teilgenommen. An den Protesten im Zuge des sogenannten "Arabischen Frühlings" hatten 2011 vor allem Angehörige der schiitischen Minderheit im Osten Saudi-Arabiens teilgenommen.

Saudi-Arabien steht für seinen Umgang mit der Todesstrafe international in der Kritik. Im vergangenen Oktober hatten mehrere UN-Experten in einem offenen Brief gefordert, die verhängte Todesstrafe gegen sechs Jugendliche aufzuheben. Drei der Verurteilten sollen nach Medienberichten inzwischen hingerichtet worden sein. Amnesty International kritisiert, dass den Verurteilungen oft unfaire Verhandlungen vorausgingen.