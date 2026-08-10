Saudi-Arabien: 16 Menschen sterben bei Brand in illegaler Fabrik

Bei einem Brand in einer illegalen Fabrik in Saudi-Arabien sind nach Angaben des Außenministeriums in Dhaka 16 Arbeiter aus Bangladesch ums Leben gekommen. Das Ministerium zeigte sich am Montag „tief erschüttert“ über den Vorfall in Riad am Vortag. Nach Angaben der Zivilschutzbehörde der saudi-arabischen Hauptstadt Riad war der Brand in einer nicht genehmigten Polsterungsfabrik ausgebrochen.

Feuer unter Kontrolle

Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden. Nähere Angaben zu den Opfern machte die Behörde nicht. Nach Schätzungen saudi-arabischer Medien leben mehr als drei Millionen Bangladescher in dem Golfstaat, wo sie vielfach körperlich anstrengende Arbeiten übernehmen. Insgesamt arbeiten sieben Millionen Bangladescher im Ausland, die Mehrheit von ihnen in der Golfregion.