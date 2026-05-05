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China: Mindestens 21 Tote bei Explosion in Feuerwerksfabrik

In der Volksrepublik wird ein Großteil der Feuerwerkskörper produziert. Immer wieder kommt es dabei zu schweren Unfällen.
05.05.2026, 07:32

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Zwei Feuerwehrleute löschen mit einem Wasserschlauch ein großes Feuer inmitten dichter Rauchwolken.

Zusammenfassung

  • Mindestens 21 Tote und 61 Verletzte bei Explosion in Feuerwerksfabrik in Liuyang, Hunan.
  • Xi Jinping ordnet Suche nach Vermissten, Behandlung der Verletzten und Untersuchung der Ursache an.
  • Immer wieder tödliche Unfälle in chinesischen Feuerwerksfabriken trotz behördlicher Maßnahmen gegen Sicherheitsverstöße.

Bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Zentralchina sind mindestens 21 Menschen getötet worden. 61 weitere wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Das Unglück ereignete sich demnach am Montagnachmittag in der Stadt Liuyang in der Provinz Hunan. Die Stadt gilt als Chinas Feuerwerkshochburg, etliche Hersteller haben dort ihre Fabriken.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ordnete an, mit allen Kräften nach Vermissten zu suchen und die Verletzten zu behandeln. Zudem müsse die Ursache rasch untersucht werden. Verantwortliche sollten zur Rechenschaft gezogen werden.

China: Tote bei Explosion in Feuerwerksgeschäft

Immer wieder tödliche Unfälle

In der Volksrepublik wird ein Großteil der weltweit verkauften Feuerwerkskörper produziert. Bei der Herstellung kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Toten und Verletzten. Die Behörden gehen zwar seit Jahren gegen Sicherheitsverstöße vor. Dennoch kommt es weiterhin zu Unglücken, auch weil Vorschriften nicht eingehalten werden.

Erst im Juni 2025 waren bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Hunan mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.

China: Mindestens 12 Tote bei Explosion bei Feuerwerksgeschäft
Xi Jinping China
Agenturen, bea  | 

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