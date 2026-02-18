China: Mindestens 12 Tote bei Explosion bei Feuerwerksgeschäft

Kurz nach den Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr sind in Zentralchina mindestens zwölf Menschen bei einer Explosion bei einem Feuerwerksgeschäft gestorben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch unter Berufung auf die Behörden berichtete, ereignete sich der Vorfall in einem kleinen Ort südlich der Stadt Xiangyang in der Provinz Hubei. Im Anschluss habe sich der Brand auf etwa 50 Quadratmetern ausgebreitet.

Zur Unglücksursache machte Xinhua keine Angaben. Der Fall werde untersucht, hieß es. Es ist die zweite Feuerwerksexplosion mit mehreren Todesopfern innerhalb weniger Tage. Am Sonntag war ebenfalls ein Feuerwerksladen in der Ostküstenprovinz Jiangsu in die Luft gegangen. Acht Menschen kamen laut offiziellen Angaben bei dem Vorfall im Dorf Dong'an dabei ums Leben. Zwei weitere Menschen erlitten Verletzungen.