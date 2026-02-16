Griechenland: Festnahme nach Explosion mit fünf Toten

Drei Wochen nach der tödlichen Explosion in einer Keksfabrik in Griechenland ist der Besitzer des Backwarenherstellers "Violanta" festgenommen worden. Der 52-Jährige müsse sich in der kommenden Woche wegen des Vorwurfs der Fahrlässigkeit vor Gericht verantworten, erklärte am Sonntag der Anwalt von Angehörigen der Todesopfer, Christos Patounas. Bei dem Unglück waren fünf Beschäftigte der Keksfabrik getötet worden.

Ursache der Explosion war Ermittlungen zufolge ein monatelang nicht repariertes Gasleck. Durch Funkenschlag von elektrischen Geräten sei es zu der Explosion und anschließenden Bränden gekommen. 40 Feuerwehrleute waren mit 13 Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen.