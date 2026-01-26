Schwere Explosion in griechischer Lebensmittelfabrik: Mindestens 4 Tote

Eine schwere Explosion hat in den frühen Morgenstunden am Montag einen Großbrand in einem Lebensmittelwerk in der mittelgriechischen Stadt Trikala ausgelöst und mindestens vier Menschenleben gefordert. Wie der Nachrichtensender Skai berichtete, kamen vier Mitarbeiterinnen der Fabrik ums Leben; eine weitere Frau werde noch vermisst und in den Trümmern gesucht.

Nach Angaben des griechischen Gesundheitsministers Adonis Georgiadis wurden zudem sechs Menschen verletzt. Das betroffene Unternehmen Violanta zählt zu den größten Süßwarenherstellern Griechenlands.