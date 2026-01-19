Explosion in chinesischem Restaurant in Kabul: Sieben Tote
Bei einer Explosion in einem chinesischen Restaurant im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Montag mindestens sieben Menschen getötet worden. Einem Sprecher der Kabuler Polizeibehörde zufolge handelt es sich bei den Toten um einen chinesischen Staatsbürger muslimischen Glaubens und sechs Afghanen, die italienische Hilfsorganisation Emergency schrieb zusätzlich von 13 Verletzten, darunter seien vier Frauen und ein Kind.
Explosion in chinesischen Restaurant: Ursache unklar
Das betroffene Restaurant befindet sich im Stadtteil Schahr-e-Naw, nach Angaben der Polizei ereignete sich die Explosion in der Küche. Es handle sich um ein auf asiatische Nudeln spezialisiertes Lokal, das vor allem von chinesischen Muslimen besucht werde. Zur Ursache der Explosion werde derzeit ermittelt. Zuvor hatte die Polizei erklärt, die Explosion sei in einem Hotel geschehen.
Einem Augenzeugen kam es gegen 15.30 Uhr (Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ) zu der Explosion. Wenige Stunden danach wurde die Straße vor dem Restaurant bereits wieder für den Verkehr freigegeben.
Peking unterhält enge Beziehung zu Machthabern
Seit der Rückkehr der radikalislamischen Taliban an die Macht im August 2021 reisen zahlreiche chinesische Geschäftsleute nach Afghanistan. China teilt eine 76 Kilometer lange Grenze mit Afghanistan. Während westliche Staaten die Taliban-Regierung nicht anerkennen, unterhält Peking enge Beziehung zu den Machthabern in Kabul. Im Jahr 2022 verübte die mit den Taliban rivalisierende dschihadistische Miliz Islamischer Staat (IS) ein Attentat auf ein von chinesischen Reisenden besuchtes Hotel.
