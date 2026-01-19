Bei einer Explosion in einem chinesischen Restaurant im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Montag mindestens sieben Menschen getötet worden. Einem Sprecher der Kabuler Polizeibehörde zufolge handelt es sich bei den Toten um einen chinesischen Staatsbürger muslimischen Glaubens und sechs Afghanen, die italienische Hilfsorganisation Emergency schrieb zusätzlich von 13 Verletzten, darunter seien vier Frauen und ein Kind.

Explosion in chinesischen Restaurant: Ursache unklar

Das betroffene Restaurant befindet sich im Stadtteil Schahr-e-Naw, nach Angaben der Polizei ereignete sich die Explosion in der Küche. Es handle sich um ein auf asiatische Nudeln spezialisiertes Lokal, das vor allem von chinesischen Muslimen besucht werde. Zur Ursache der Explosion werde derzeit ermittelt. Zuvor hatte die Polizei erklärt, die Explosion sei in einem Hotel geschehen.