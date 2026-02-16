China: Tote bei Explosion in Feuerwerksgeschäft

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bei einer Explosion in einem Feuerwerksgeschäft im Osten Chinas sind nach Angaben örtlicher Behörden acht Menschen getötet worden. Die Explosion im Kreis Donghai in der Provinz Jiangsu sei durch die "unsachgemäße Zündung" von Feuerwerkskörpern durch einen oder mehrere Dorfbewohner ausgelöst worden, wie die Behörden am Sonntag in Onlinediensten mitteilten. Zwei Menschen hätten bei dem Vorfall leichte Verbrennungen erlitten.

Ein durch die Explosion ausgelöstes Feuer konnte den Behörden zufolge gelöscht werden. Untersuchungen seien aufgenommen und die Verantwortlichen in Gewahrsam genommen worden. Vor Feiertagen zum Mondneujahr Das chinesische Ministerium für Notfallmanagement erklärte, China trete in die Hochphase der Feuerwerksnutzung während der Feiertage zum Mondneujahr ein und warnte die Bürgerinnen und Bürger vor unsicheren Praktiken wie Probeschüssen oder dem Rauchen vor Geschäften. Es erklärte außerdem, eine Warnmitteilung an Feuerwerksunternehmen im gesamten Land versandt zu haben, die eine "vollständige Überprüfung" von Sicherheitsrisiken und -gefahren verlange.