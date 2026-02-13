U-Bahn-Tunnel eingestürzt: Videos zeigen riesiges Loch

In Chinas Finanzmetropole Shanghai ist ein im Bau befindlicher U-Bahn-Tunnel in sich zusammengebrochen. Der Einsturz riss ein großes Loch in die darüberliegende Straßenkreuzung im Südwesten der Stadt, wie auf Videos in Chinas sozialen Medien zu sehen war. Probleme bereits am Mittwoch Bei dem Einsturz am Donnerstag kam nach bisherigen Erkenntnissen niemand zu Schaden. Medienberichten zufolge wurden Wohnungen und Büros im Umkreis des betroffenen Baustellenabschnitts evakuiert.

Probleme an der Baustelle hatte es bereits am Mittwoch gegeben. Wie die zuständige Baufirma knapp mitteilte, trat zwischen den geplanten Stationen Qixin Lu und Xinjian Lu Wasser aus. Vor Ort sei ein Notfallprotokoll in Gang gesetzt und versucht worden, das Leck zu reparieren, hieß es weiter. U-Bahn-Tunnel eingestürzt: Straßen gesperrt Wenige Stunden später teilte die Stadtteil-Regierung mit, in der betroffenen Gegend Straßen für den Verkehr zum Teil gesperrt zu haben.