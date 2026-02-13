Welt

Großbrand in Arbeiterwohnheim: Mindestens 3 Tote

Bei einem Großbrand in einem Arbeiterwohnheim nahe Budapest gibt es mindestens 3 Tote. Der Brand wurde wohl durch eine explodierte Gasflasche ausgelöst.
13.02.2026, 11:28

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

HUNGARY-SERBIA-ACCIDENT-MIGRATION

Bei einem Großbrand in einem Arbeiterwohnheim im Ort Budakeszi nahe Budapest sind mindestens drei Menschen gestorben. 22 Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der Brand ereignete sich am frühen Freitagmorgen, er soll wahrscheinlich durch eine explodierte Gasflasche verursacht worden sein. 

Laut Katastrophenschutz seien die Toten, zwei Männer und eine Frau, unter dem eingestürzten Dach des Gebäudes gefunden worden.

Nach Einbrüchen in österreichische Schulen: Trio wurde in Ungarn geschnappt

Der Brand hatte sich auf 200 Quadratmeter ausgedehnt. Erst durch einen Großeinsatz der Feuerwehr konnte er gelöscht werden. Dabei seien weiter mehrere Gasflaschen aus dem Gebäude geborgen worden. 

Laut dem Landes-Rettungsdienst waren 18 Rettungswagen mit mehr als 40 Kollegen ausgerückt, zitierte die Ungarische Nachrichtenagentur MTI. Die 22 Verletzten seien in acht Budapester Spitäler eingeliefert worden.

Mehr zum Thema

Ungarn
Agenturen, pres  | 

Kommentare