Großbrand in Arbeiterwohnheim: Mindestens 3 Tote

Bei einem Großbrand in einem Arbeiterwohnheim im Ort Budakeszi nahe Budapest sind mindestens drei Menschen gestorben. 22 Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der Brand ereignete sich am frühen Freitagmorgen, er soll wahrscheinlich durch eine explodierte Gasflasche verursacht worden sein.

Laut Katastrophenschutz seien die Toten, zwei Männer und eine Frau, unter dem eingestürzten Dach des Gebäudes gefunden worden.