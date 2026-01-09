Nach Einbrüchen in österreichische Schulen: Trio wurde in Ungarn geschnappt

Drei Rumänen sind in Ungarn festgenommen worden, nachdem sie zuvor mehrere Einbrüche in österreichische Schulen verübt haben sollen. Das berichtete das Polizeipräsidium des westungarischen Komitats Zala am Donnerstagabend.

Dabei sei dem Einbrecher-Trio zum Verhängnis geworden, dass es in der Nähe der Ortschaft Sormás einen Safe aus seinem Auto warf und weiterfuhr, was, laut APA, von Passanten beobachtet und der Polizei gemeldet wurde.

Fluchtrouten kontrolliert

Die Polizei von Nagykanizsa kontaktierte die Behörden der Nachbarländer und kontrollierte mögliche Fluchtrouten. Das Auto wurde schließlich in der Nähe von Fonyód angehalten. Im Fahrzeug stellten die Polizisten Dutzende Laptops, Tablets und weitere technische Geräte sicher.