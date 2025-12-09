Jugendbande nach Schuleinbrüchen gefasst

Die Polizei Mattersburg hat drei Einbruchsdiebstähle in die Mittelschule Mattersburg nach umfangreichen Ermittlungen aufgeklärt. Zwischen dem 29. November und 6. Dezember war mehrfach in das Schulgebäude eingebrochen worden.

Die Täter brachen gewaltsam die Eingangstüre auf, verwüsteten mehrere Klassen- und Lehrerzimmer und verursachten erheblichen Sachschaden. Dabei wurden Bargeld, Laptops und Bildschirme gestohlen, zudem Fensterscheiben und Einrichtungsgegenstände beschädigt.

Im Zuge der Ermittlungen konnten sechs Jugendliche aus dem Bezirk Mattersburg im Alter zwischen 14 und 16 Jahren als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Laut Polizei sind alle geständig, die Einbrüche und Sachbeschädigungen begangen zu haben.