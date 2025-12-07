Aufregung in Mattersburg: Unbekannte brachen in Schule ein und randalierten
Die Täter gelangten durch eine eingeschlagene Fensterscheibe ins Gebäude. Es wurden Computerbildschirme zerschlagen und Kästen aufgebrochen.
Eine Mittelschule in Mattersburg ist in der Nacht auf Samstag Opfer von Vandalismus geworden. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren so ins Gebäude gelangt, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Burgenland (online).
Die Täter zerschlugen Computerbildschirme und brachen Kästen sowie Türen auf. Auch mit Feuerlöschern wurde gesprüht. Der Schulwart entdeckte Samstagfrüh die Verwüstungen.
Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlung. Auch ist laut Polizei unklar, ob etwas gestohlen wurde.
