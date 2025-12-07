Eine Mittelschule in Mattersburg ist in der Nacht auf Samstag Opfer von Vandalismus geworden. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren so ins Gebäude gelangt, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Burgenland (online).

Die Täter zerschlugen Computerbildschirme und brachen Kästen sowie Türen auf. Auch mit Feuerlöschern wurde gesprüht. Der Schulwart entdeckte Samstagfrüh die Verwüstungen.