Ein Tabu und doch im Trend: Dating in Saudi-Arabien

Im islamischen Königreich sind sie nach wie vor strengstens verboten: Außerehelicher Geschlechtsverkehr und Homosexualität. Trotz einiger gesellschaftlicher Lockerungen in den vergangenen Jahren können Richter Menschen für einvernehmlichen Sex, den der Staat als unrechtmäßig betrachtet, zu Auspeitschung, Haftstrafe oder zum Tod verurteilen. Nicht verboten, aber immer noch äußerst heikel sind romantische Annäherungen zwischen zwei Menschen. Wo früher ausschließlich Eltern entschieden, wen die Tochter oder der Sohn kennenlernen und dann heiraten darf, greifen mittlerweile mehr und mehr saudische Jugendliche sowie junge Frauen und Männer zum Handy und zur Dating-App.

Allein im Vorjahr wurden 3,5 Millionen Mal die entsprechenden Apps von Tinder, Bumble und Co. heruntergeladen - in einem religiös ultra-konservativen Land mit 35 Millionen Einwohnern. Der Trend setzte vor rund fünf Jahren ein, seither steigen die Zugriffszahlen exponentiell. Wobei das Daten, dem die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung extrem ablehnend gegenübersteht, völlig anders verläuft als im Westen. Selfies sind selten Frauen etwa zeigen auf ihren Profilbildern äußerst selten sich selbst, sondern meist Fotos ihrer Hände; ihrer Haustiere, manchmal von Orten, wo man sich treffen könnte. Einige, wenige, die sich doch offen auf Fotos präsentieren, tragen stets - wie für saudische Frauen Pflicht - Abaya und Kopftuch. „Ich suche einen Partner, der Sport betreibt“, ist in den Wünschen einer 20-Jährigen an einen potenziellen Mann zu lesen, „aber wenn du eine lockere, kurze Beziehung suchst, wisch nach links.“ (was so viel bedeutet, wie: nicht interessiert).

Auch Männer posten meist Fotos von sich in traditioneller saudischer Kleidung - mit knöchellanger Thobe und weißem Kopftuch. Kommt es zu einem Match, und ein Treffen ist geplant, wartet die nächste Herausforderung: Bis vor wenigen Jahren wuchsen die Geschlechter in Saudi-Arabien streng getrennt voneinander auf. Erst seit Kronprinz Mohammed bin Salman das Land auf Modernisierungskurs schickte, wurde gesellschaftlich liberalisiert: Seit 2017 hat Saudi-Arabien die Religionspolizei eingeschränkt, das Fahrverbot für Frauen aufgehoben, die Geschlechtertrennung in Restaurants und Cafés aufgehoben und Kino- und Musikveranstaltungen gefördert. In den vergangenen Monaten hat das Königreich zudem stillschweigend die lange geltenden, strengen Alkoholbeschränkungen zumindest für Ausländer gelockert.