Mehr Pilger: Mega-Bauprojekt neben Moschee in Mekka geplant

In Saudi-Arabien soll neben der für Muslime heiligsten Stätte in Mekka ein riesiges Bauprojekt entstehen und Infrastruktur schaffen für Wohnen, Tourismus, Geschäfte und Kultur. "King Salman Gate" heißt das Projekt, das der Kronprinz und faktische Herrscher Mohammed bin Salman am Mittwoch ankündigte. Es soll eine Fläche von rund zwölf Quadratkilometern umfassen, was etwa der Dimension eines der größten Flughäfen weltweit, Heathrow in London, entspricht.

Geplant sind 50.000 Wohneinheiten, 16.000 Hotelzimmer und 900.000 Gebetsplätze in Innen- und Außenbereichen. In unmittelbare Nähe liegt die Große Moschee von Mekka mit der würfelförmigen Kaaba im Innenhof - die heiligste Stätte für Muslime. Dazu kommen neue Einkaufsbezirke, Restaurants, Kultur- und Freizeitangebote und Transportmittel mit direkter Verbindung in die Moschee. Erstmals sollen Muslime aus Ländern weltweit auch die Möglichkeit haben, Wohnimmobilien zu kaufen. Bisher ist das nur in seltenen Fällen erlaubt. 30 Millionen Pilger bis 2030 Mekka war noch vor gut 100 Jahren eine überschaubare Stadt mit recht einfachen, meist einstöckigen Bauten. Nach Entdeckung des Öls in Saudi-Arabien im Jahr 1938 begannen Modernisierungen in mehreren Wellen, um für die wachsende Zahl an Pilgerinnen und Pilgern Platz zu schaffen. Auch die Große Moschee wurde mehrfach erweitert. Ziel ist, bis 2030 jedes Jahr 30 Millionen Pilger in Mekka zu empfangen.