Mit Kamel und Karawane zur Kaaba: Die historischen Wurzeln des Hadsch

Die Anfänge des Hadsch liegen in vorislamischer Zeit. Wahrscheinlich handelt es sich ursprünglich um ein Ritual der Sonnenverehrung. Damals umfasst es nur die Stationen in der `Arafāt-Ebene, in Muzdalifa und in Mina. Mit dem Heiligtum der Kaaba in Mekka hat es nichts zu tun. Die Rituale gehen auf die Zeit des Propheten Ibrahim (auch bekannt als Abraham) und seiner Familie zurück. Sie sind eine Erinnerung an ihren unerschütterlichen Glauben und ihre Unterwerfung unter Allah.

632 islamisiert der Prophet Mohammed den Hadsch: Auf seiner ersten und einzigen Pilgerreise (Abschiedswallfahrt) vollzieht er das Ritual selbst und reformiert es, um sich auf diese Weise von den Götzenanbetern zu distanzieren. Bisher wurden dort Götter mit Namen Hubal, al-Lat, Manat oder Uzzat verehrt. Schon damals aber steht die Kaaba – und damit Mekka – im Zentrum von Wallfahrten. Jetzt bezieht Mohammed die Kaaba in den Hadsch ein.