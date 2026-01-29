Saudi-Arabien will mit einer Ausweitung seines Programms für Aufenthaltsgenehmigungen mehr ausländisches Kapital anlocken. Die Pläne sehen vor, die begehrten Genehmigungen künftig auch an Besitzer von Superjachten, Käufer von Immobilien in Prestigeprojekten und hoch qualifizierte Studenten zu vergeben, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

Die Überlegungen, die noch nicht abgeschlossen seien, sind Teil der "Vision 2030" von Kronprinz Mohammed bin Salman. Mit diesem Reformprogramm will das Königreich seine Wirtschaft unabhängiger vom Öl machen und die Gesellschaft modernisieren.