Saudi-Arabien: König Salman wieder aus Krankenhaus entlassen
Zusammenfassung
- König Salman von Saudi-Arabien wurde nach medizinischen Untersuchungen mit beruhigenden Ergebnissen aus dem Krankenhaus entlassen.
- Seit Jahren gibt es Spekulationen über den Gesundheitszustand des 90-jährigen Monarchen, während Kronprinz Mohammed bin Salman als entscheidender politischer Akteur gilt.
- Der Königspalast hat wiederholt Krankenhausaufenthalte Salmans bekanntgegeben, zuletzt wegen Lungenentzündung 2024 und früheren Eingriffen in den Jahren 2022 und 2020.
Saudi-Arabiens 90 Jahre alter König Salman hat das Krankenhaus nach medizinischen Untersuchungen bereits wieder verlassen. Der Monarch sei nach Hause zurückgekehrt, nachdem die Ergebnisse der Tests im König-Faisal-Fachkrankenhaus in Riad "beruhigend" ausgefallen seien, teilte der Königspalast am Freitag in einer von den Staatsmedien verbreiteten Erklärung mit.
Wenige Stunden zuvor hatte der Palast über die Einlieferung von König Salman ins Krankenhaus informiert.
Spekulationen über den Gesundheitszustand
Saudi-Arabien tritt schon seit Jahren Spekulationen über den Gesundheitszustand des Königs entgegen. König Salman hatte den Thron des erzkonservativen Königreichs 2015 bestiegen. Als Mann, der bei alltäglichen politischen Entscheidungen das Sagen hat, gilt aber schon lange sein Sohn Kronprinz Mohammed bin Salman.
Der Gesundheitszustand des Königs wird in Saudi-Arabien üblicherweise kaum öffentlich thematisiert. In den vergangenen Jahren hatte der Königspalast aber mehrfach Krankenhausaufenthalte des Monarchen bekanntgegeben. 2024 litt König Salman etwa an einer Lungenentzündung. Davor war er nach offiziellen Angaben im Mai 2022 für eine Darmspiegelung im Krankenhaus. Er blieb damals mehr als eine Woche in der Klinik, um noch weitere Tests vornehmen zu lassen und sich auszuruhen.
Im März 2022 war König Salman den Staatsmedien zufolge im Krankenhaus, um sich untersuchen und die Batterie seines Herzschrittmachers austauschen zu lassen. 2020 wurde seine Gallenblase entfernt.
