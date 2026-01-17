Saudi-Arabien: König Salman wieder aus Krankenhaus entlassen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Saudi-Arabiens 90 Jahre alter König Salman hat das Krankenhaus nach medizinischen Untersuchungen bereits wieder verlassen. Der Monarch sei nach Hause zurückgekehrt, nachdem die Ergebnisse der Tests im König-Faisal-Fachkrankenhaus in Riad "beruhigend" ausgefallen seien, teilte der Königspalast am Freitag in einer von den Staatsmedien verbreiteten Erklärung mit. Wenige Stunden zuvor hatte der Palast über die Einlieferung von König Salman ins Krankenhaus informiert.

Spekulationen über den Gesundheitszustand Saudi-Arabien tritt schon seit Jahren Spekulationen über den Gesundheitszustand des Königs entgegen. König Salman hatte den Thron des erzkonservativen Königreichs 2015 bestiegen. Als Mann, der bei alltäglichen politischen Entscheidungen das Sagen hat, gilt aber schon lange sein Sohn Kronprinz Mohammed bin Salman. Der Gesundheitszustand des Königs wird in Saudi-Arabien üblicherweise kaum öffentlich thematisiert. In den vergangenen Jahren hatte der Königspalast aber mehrfach Krankenhausaufenthalte des Monarchen bekanntgegeben. 2024 litt König Salman etwa an einer Lungenentzündung. Davor war er nach offiziellen Angaben im Mai 2022 für eine Darmspiegelung im Krankenhaus. Er blieb damals mehr als eine Woche in der Klinik, um noch weitere Tests vornehmen zu lassen und sich auszuruhen.