Sardinien brennt - und wer trägt die Schuld?

Es sind verheerende Bilder, die noch immer aus Sardinien kommen. Seit Samstag sind im Westen der Insel, in der Gegend um Oristano, flächendeckende Waldbrände ausgebrochen, die Ortschaften von Santu Lussurgiu und Cuglieri wurden vom Feuer umringt. An die 12 Gemeinden sind betroffen.

Sardinien gehört mit seinem kristallklaren Meer zu den beliebtesten Urlaubsinseln – nicht nur unter den Italienern. Die Flammen haben sich in manchen Fällen sogar bis hin zu den Stränden erstreckt. 1.500 Menschen, darunter auch die Bewohner eines Altersheims, wurden in Sicherheit gebracht, 20.000 Hektar Land und Tierbestände zerstört. Immer wieder zeigen die Medien Bilder von toten Tieren und verkohlten Olivenhainen. Wie hoch die Schäden, besonders in der Landwirtschaft, sind, kann man noch nicht sagen. Der Präsident der Region, Christian Solinas, spricht von „einer der schrecklichsten Naturkatastrophen, die sich je in Sardinien ereignet haben“.