Bizarres neues Gesetz in Russland: Werbung für Leben ohne Kind verboten

Das russische Parlament hat ein Verbot von Werbung für ein freiwilliges Leben ohne Kinder auf den Weg gebracht, weil zu wenige Kinder in dem Land geboren werden. Wer sich in Russland offen für Kinderlosigkeit einsetzt, dem drohen künftig hohe Geldstrafen zwischen 400.000 Rubel (rund 3.800 Euro) für einfache Bürger und fünf Millionen Rubel (47.619 Euro) für juristische Personen, heißt es in einem in erster von drei Lesungen angenommenen Gesetz der Staatsduma in Moskau.