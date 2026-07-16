Russisches Ehepaar liest Bibel in Hagia Sophia: Internierungslager

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Ein russisches Touristenpaar wurde in Istanbul festgenommen, weil sie in der Hagia Sophia, die derzeit als Moschee dient, die Bibel gelesen haben sollen. Sie wurden von der Polizei aus dem Gebäude eskortierten und festgenommen, meldete die Kathpress. Anschließend wurden sie in ein Migranten-Internierungslager verlegt, wo sie laut Medienberichten bis zum Abschluss der Verwaltungsverfahren in Haft bleiben sollen. Die beiden russischen Staatsbürger stehen im Verdacht, gegen Artikel 216 des türkischen Strafgesetzbuches verstoßen zu haben, der den Straftatbestand der „Anstiftung zum Hass“ betrifft. Der Vorfall soll sich am Montag ereignet haben.

Nach türkischem Recht darf die Verwaltungshaft von Ausländern sechs Monate nicht überschreiten, kann jedoch um weitere sechs Monate verlängert werden, wenn die Abschiebung aufgrund fehlender Dokumente oder mangelnder Kooperation des Inhaftierten nicht abgeschlossen werden kann. „Symbol der Eroberung“ Unterdessen sorgte dieser Tage auch ein Social Media-Beitrag des türkischen Kulturministers Mehmet Nuri Ersoy für Empörung in der orthodoxen (griechischen) Welt. Anlässlich des 6. Jahrestags der Wiedereröffnung der Hagia Sophia als Moschee sprach er von einem „Symbol der Eroberung“. Er erinnerte an den „historischen Tag“, an dem die Hagia Sophia mit der Unterschrift des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wieder für den Gottesdienst geöffnet wurde. Damit sei ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen.