Texas: Bibel wird zur Pflichtlektüre an Schulen

Für texanische Schüler wird künftig die Bibel zur Pflichtlektüre. Das entschied laut US-Medienberichten die zuständige Behörde des Bundesstaates, meldet Kathpress am Sonntag. Eine entsprechende Bücher-Leseliste für die Schulen in Texas wurde am Freitag beschlossen.

Bildungsbeamte in Texas begründeten die Entscheidung damit, dass „die Bibel als unverzichtbares literarisches Werk, das für das Verständnis der amerikanischen Gründungsgeschichte und Kultur von Bedeutung“ sei.