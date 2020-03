Rumänien: Bis zu fünf Jahre Haft bei Ansteckung Anderer

Angesichts der immer drastischeren Beschränkungen in anderen Ländern Europas rief die Regierung zudem die rund vier Millionen im Ausland lebenden Landsleute auf, über die Osterzeit nicht nach Hause zurückzukehren. Rumänien hat bisher knapp 230 bestätigte Infektionsfälle. Rund 3.800 Menschen stehen zudem unter Quarantäne.

In der Türkei ist die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Patienten unterdessen auf vier gestiegen. Insgesamt seien nun 359 Personen mit dem Virus infiziert, teilte das Gesundheitsministerium in Ankara mit. Am Vortag waren es 191.