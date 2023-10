Rucola-Ernte vom Nachbarn zerstört: Bauer muss 80.000 Euro zahlen

Weil das Spritzmittel für seine Erdäpfel die Rucola-Ernte seines Nachbarn unverkäuflich gemacht hat, muss ein Bauer aus Deutschland fast 80.000 Euro Schadenersatz zahlen. Das Oberlandesgericht in Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) bestätigte in einer am Montag verkündeten Entscheidung ein vorhergehendes Urteil des Landgerichts Frankenthal. Demnach machte das aufs Nachbarfeld abgedriftete Spritzmittel den Rucola unverkäuflich.