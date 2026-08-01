Fast hätte Ehemann Los verschenkt: Frau verhilft zum 50.000-Dollar-Gewinn
Ein US-Veteran wollte ein unbenutztes Rubbellos an einen Freund weitergeben, um eine offene Schuld von 40 Dollar zu begleichen. Seine Ehefrau griff jedoch ein und verhalf der Familie damit zu einem Gewinn von 50.000 US-Dollar (rund 43.000 Euro).
Mann wollte Los an Freund schenken
Der US-Amerikaner hatte das 50 US-Dollar teure Rubbellos am 3. Juli in einem Geschäft in Maryland gekauft. Anschließend steckte er es gefaltet in seine Hosentasche und vergaß es zunächst völlig. Am nächsten Tag traf er einen Bekannten, dem er noch 40 Dollar schuldete. Da ihm das Los wieder einfiel, wollte er es kurzerhand als Ersatz für das Bargeld übergeben. Das berichtet die Maryland Lottery, die den außergewöhnlichen Fall auf ihrer Website veröffentlicht hat.
Ehefrau griff im letzten Moment ein
Noch bevor das Los den Besitzer wechseln konnte, stoppte Hamiltons Ehefrau die Übergabe. „Sie hat ihre Hand zwischen uns gehalten und das Los kurzerhand abgefangen“, erzählte der Veteran. Danach entschied er sich, das Ticket selbst freizurubbeln und nachzusehen, ob es tatsächlich einen Gewinn enthielt.
Zunächst war er sich allerdings unsicher, was die aufgedeckten Symbole bedeuteten. Deshalb fuhr er zurück zu jenem Geschäft, in dem er das Los gekauft hatte, und bat eine Mitarbeiterin um Hilfe.
Kassiererin bestätigte den außergewöhnlichen Gewinn
Als schließlich alle Gewinnfelder freigelegt waren, scannte die Kassiererin das Los und tatsächlich verbarg sich dahinter ein 50.000 Dollar-Gewinn. „Ich war völlig sprachlos“, sagte der US-Amerikaner, nachdem er seinen Gewinn am 21. Juli in der Zentrale der Maryland Lottery abgeholt hatte. Sein erster Anruf galt seiner Frau. Ohne ihr Eingreifen, ist sich der Ehemann sicher, wäre das Gewinnerlos bei seinem Freund gelandet.
Geld fließt in Haus und Familienurlaub
Den Gewinn möchte der Familienvater nun sinnvoll einsetzen. Ein Teil soll in die Tilgung der Hypothek fließen. Außerdem plant er, mit seinen drei jüngsten Kindern eine Disney-Kreuzfahrt zu unternehmen.
Wie die Maryland Lottery weiter mitteilt, stammt das Gewinnerlos aus dem Rubbellos-Spiel „$5,000,000 LUXE“, das im Februar eingeführt wurde. Mehrere Hauptgewinne und weitere hohe Geldpreise waren zuletzt noch nicht eingelöst.
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