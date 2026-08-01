Ein US-Veteran wollte ein unbenutztes Rubbellos an einen Freund weitergeben, um eine offene Schuld von 40 Dollar zu begleichen. Seine Ehefrau griff jedoch ein und verhalf der Familie damit zu einem Gewinn von 50.000 US-Dollar (rund 43.000 Euro).

Mann wollte Los an Freund schenken Der US-Amerikaner hatte das 50 US-Dollar teure Rubbellos am 3. Juli in einem Geschäft in Maryland gekauft. Anschließend steckte er es gefaltet in seine Hosentasche und vergaß es zunächst völlig. Am nächsten Tag traf er einen Bekannten, dem er noch 40 Dollar schuldete. Da ihm das Los wieder einfiel, wollte er es kurzerhand als Ersatz für das Bargeld übergeben. Das berichtet die Maryland Lottery, die den außergewöhnlichen Fall auf ihrer Website veröffentlicht hat.

Ehefrau griff im letzten Moment ein Noch bevor das Los den Besitzer wechseln konnte, stoppte Hamiltons Ehefrau die Übergabe. „Sie hat ihre Hand zwischen uns gehalten und das Los kurzerhand abgefangen“, erzählte der Veteran. Danach entschied er sich, das Ticket selbst freizurubbeln und nachzusehen, ob es tatsächlich einen Gewinn enthielt. Zunächst war er sich allerdings unsicher, was die aufgedeckten Symbole bedeuteten. Deshalb fuhr er zurück zu jenem Geschäft, in dem er das Los gekauft hatte, und bat eine Mitarbeiterin um Hilfe.

Kassiererin bestätigte den außergewöhnlichen Gewinn Als schließlich alle Gewinnfelder freigelegt waren, scannte die Kassiererin das Los und tatsächlich verbarg sich dahinter ein 50.000 Dollar-Gewinn. „Ich war völlig sprachlos“, sagte der US-Amerikaner, nachdem er seinen Gewinn am 21. Juli in der Zentrale der Maryland Lottery abgeholt hatte. Sein erster Anruf galt seiner Frau. Ohne ihr Eingreifen, ist sich der Ehemann sicher, wäre das Gewinnerlos bei seinem Freund gelandet.