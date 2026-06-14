Mitarbeiter vergessen Seil: Frau stürzt beim Rope Jumping in den Tod

Die Mitarbeiter des Extremsport-Anbieters vergaßen, die 21-Jährige mit dem Sicherungsseil zu verbinden. Die Frau stürzte von der Brücke Ponte do Esqueleto nahe der Stadt Limeira im Bundesstaat São Paulo etwa 40 Meter in die Tiefe, wie die Stadtverwaltung unter Berufung auf die Militärpolizei mitteilte.

Auf Videos war zu sehen, wie drei Männer die Frau zum Rand der Brücke tragen und sie hinabwerfen. Das Sicherungsseil liegt daneben zusammengerollt auf dem Boden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Sechs Beteiligte wurden festgenommen.