Tod von Felix Baumgartner: Wenn man die Extreme liebt und lebt

Österreich ist eine Nation der Extremradfahrer. Franz Spilauer, Wolfgang Fasching, Christoph Strasser und in diesem Jahr Philipp Kaider gewannen das Race Across America, ein Rennen, das ohne Pausen über etwa 5.000 Kilometer und 52.000 Höhenmeter quer durch die USA führt. Zuletzt schlug Ultra-Radfahrerin Elena Roch in einem Rennen alle Männer.

Wem Paragleiten oder Basejumping zu wenig an den Nerven kitzelt, der darf sich freuen, dass es den Wingsuit gibt. Ein Stoff, der bei Luftwiderstand unter Armen und Beinen Flügel entfaltet, erfüllt den uralten Traum des Menschen, fliegen zu können. Genutzt wird er für tollkühne Absprünge mit anschließendem Gleitflug. Doch wer mit dem Mythos von Ikarus vertraut ist, weiß: Vorsicht sei geboten. Wingsuit-Fliegen ist, laut eines bekannten österreichischen Getränkeherstellers, der eine nicht unwesentliche Rolle in der Welt des Extremsports einnimmt, die weltweit gefährlichste Extremsportart. Auf Wikipedia findet sich eine lange Liste der beim Wingsuit-Fliegen Verstorbenen, die jährlich um mehrere Einträge wächst.

Extremläufer

Schon mit 20 Jahren war Christian Schiester am Limit. Er trank sechs Bier am Tag, rauchte 40 Zigaretten, hatte 100 Kilogramm und einen Ruhepuls von 93. Sein Hausarzt warnte: „Wenn du so weiter machst, bist du mit 30 tot.“ Der Steirer änderte seinen Lebensstil um 180 Grad – und lief los. Nach eineinhalb Jahren absolvierte er seinen ersten Marathon in knapp drei Stunden. Doch der Marathon war nicht lang genug. Beim Marathon des Sables lief er 243 Kilometer durch die Wüste und belegte Rang 12. Er lief 202 Kilometer durch den Amazonas, 162 Kilometer durch das Himalaya-Massiv und 100 Kilometer durch die Antarktis. Sein Ziel: „Ich möchte einen Marathon auf dem Mond laufen.“