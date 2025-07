Nachdem mehrere prominente Weggefährten als auch Freunde öffentlich Abschied von Extremsportler Felix Baumgartner, der am 17. Juli tödlich verünglückte, meldete sich nun auch seine Lebensgefährtin Mihaela Schwartzenberg (55) zu Wort – und zwar auf Instagram und Facebook.

Sie habe im Moment keine Worte, schreibt Schwartzenberg, aber sie sei dankbar für Felix Baumgartner. Und: "Felix, du wurdest so geliebt. Wir waren LIEBE." Begleitet wird der Text von einem Porträtfoto Baumgartners sowie drei Pärchenfotos, auf denen die beiden sichtlich verliebt sind.

Das Posting ist kurz, aber die Trauer ist in jeder Silbe spürbar.

Beim Interview kennengelernt

Die rumänische Moderatorin und der Extremsportler lernten sich 2014 kennen, als sie ihn fürs Fernsehen interviewte. Sie wurden ein Paar, obwohl es seitens Schwarztenberg nicht Liebe auf den ersten Blick gewesen sein soll, so das Magazin Jurnalul. Geheiratet haben sie aber nie. Dazu Schwarztzenberg gegenüber dem Magazin Ziare: "Wir haben uns diese Frage nicht gestellt. Wir sind im gleichen Alter, reife Menschen, die wissen, was sie vom Leben wollen. Es ist anders, nicht wie in einer traditionellen rumänischen Familie. Ich möchte keine Pläne machen, die nicht funktionieren, ich möchte nicht leiden."

2015 gab es das Gerücht, Baumgartner hätte sie mit einer Schweizerin betrogen.

Das Paar war gemeinsam in Italien, als Baumgartner beim Paragliden abstürzte und verstarb – vermutet wird, dass der 56-Jährige einen Herzinfinfarkt erlitt. Kurz vor dem Unfall postete Baumgartner eine Instagram-Story mit einem romantischen Video, das eine glückliche Schwarztenberg zeigt.