Red Bull, Lindsey Vonn und Co.: Öffentliche Trauer um Felix Baumgartner

Der heimische Extremsportler Felix Baumgartner ist am 17. Juli bei einem Paragliding-Unfall in Porto Sant'Elpidio an der Adriaküste in den Marken ums Leben gekommen. Er wurde 65 Jahre alt. Aktuell wird vermutet, dass er bereits während des Fluges einen Herzstillstand erlitten und die Kontrolle über den Paraglider verloren haben.

In den sozialen Medien wird von Usern vor allem auf diverse umstrittene Aussagen Baumgartners in der Vergangenheit verwiesen. Zahlreiche prominente Freunde und Weggefährten des Salzburgers richten auf Instagram und Co. jedoch sehr emotionale (letzte) Worte an Baumgartner.