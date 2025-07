Felix Baumgartner abgestürzt: Plötzlicher Herzstillstand vermutet

Motorschaden oder plötzlicher Herzstillstand: Technische Untersuchungen und eine Obduktion sollen klären, warum der Extremsportler Felix Baumgartner, der mit seiner Lebensgefährtin in der mittelitalienischen Adria-Badeortschaft Porto Sant ́Elpidio urlaubte, am Donnerstagnachmittag plötzlich die Kontrolle über seinen Motor-Paraglider verlor und in den Tod stürzte. Die Obduktion soll unter anderem herausfinden, ob Baumgartner beim Aufprall bereits tot war.