Model Miriam Höller: Es ist mit Roland Trettl die "wirkliche Liebe"

Model, Stuntfrau und Rednerin Miriam Höller war eigenen Angaben zufolge eigentlich gar nicht auf der Suche nach der großen Liebe, doch dann traf sie deutsch-italienischen TV-Koch Roland Trettl und alles kam anders. "Ich war ja selber lange Single und habe wirklich gedacht: Die Männer, die lasse ich jetzt mal. Ich möchte gar nicht mehr in einer Beziehung sein. Dann habe ich Roland nach vielen, vielen Jahren wiedergetroffen, und ich lerne durch ihn vor allem Vertrauen. Ein Vertrauen in einen anderen Menschen. Und die wirkliche Liebe, die beginnt meines Erachtens da. Deswegen liebe ich es gerade, wieder in einer Beziehung zu sein, und das in einer so wunderbaren, das macht mich sehr glücklich", erzählte Höller im Gespräch mit RTL.

Trettl war mit Arch befreundet Trettl sei ein Freund ihres verstorbenen Partners Hannes Arch gewesen, verriet sie schon im Jänner der Nachrichtenagentur spot on news. "Wir kennen uns bereits vierzehn Jahre lang und waren lange nicht in Kontakt, bis wir zueinandergefunden haben. Wir haben es nicht sofort öffentlich gemacht, weil wir selber erst mal schauen wollten, wie gut wir zueinander passen. Jetzt sind wir uns sehr sicher, dass wir zusammengehören und gemeinsam die Zukunft gestalten möchten."

Höller und Trettl hatten im Jänner via Instagram ihre Beziehung öffentlich gemacht. "True!!", schrieb Trettl zu einem gemeinsamen Foto. Damit dürfte er auf die damals schon länger kursierenden Gerüchte angespielt haben: Die deutsche Boulevardpresse hatte in den Wochen zuvor immer wieder über eine vermeintliche Liebesbeziehung berichtet. Höller teilte auf ihrem Account ebenfalls ein inniges Bild. "Leben, du überraschst mich immer wieder", schrieb sie dazu. Ihren Post ergänzte sie mit einem roten Herzen in Flammen.