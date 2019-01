Rockerkrieg in Köln: "Als wären wir hier im Wilden Westen"

Mit den klassischen Rockern von früher haben diese Gruppen nach Einschätzung der Polizei nicht mehr viel zu tun. Manche hätten noch nicht mal ein Motorrad. Es handele sich vielmehr ganz einfach um Kriminelle, die unter dem Nimbus der Rocker ihre wirtschaftliche Interessen verfolgten. Es geht um die Türsteher-Szene, um Shisha-Bars, Drogenhandel. Dabei sind die Banden gar nicht mal so groß: ungefähr 50 Leute pro Gruppe in Köln.

Und jetzt - was will die Polizei unternehmen? „Wir werden es nicht dulden, dass es in Köln so weitergeht wie bisher. Wer hier in Köln den Rechtsstaat so herausfordert, der wird Antwort bekommen“, gelobt Jacob. Erste Durchsuchungen habe es am Mittwoch schon gegeben. Zudem werde man verstärkt kontrollieren. Es würden Zivilfahnder und erfahrene Ermittler aus dem Bereich der organisierten Kriminalität eingesetzt. Ein wichtiger Punkt sei auch die Finanzermittlung: Wie kommen die Bandenmitglieder zum Beispiel an ihre superteuren Autos? „Wir handeln ununterbrochen“, betont Jacob. Aber er räumt auch ein: Man brauche einen „langen Atem“ dazu.