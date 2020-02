Rio-Karneval politisch: Feminismus trifft auf knappe Kostüme

Indes hat Samba-Künstlerin Fabiola Machado von der Gruppe „Moca Prosa“ am letzten Wochenende vor Karneval den Platz im Zentrum der Stadt, an dem früher die Sklaven aus Afrika verkauft wurden, als Auftrittsplatz ausgewählt: „Unsere Musik stammt aus dem ersten schwarzen Stadtviertel von Rio de Janeiro, Pedra do Sal. Ein Platz des historischen Widerstandes.“ „Moca Prosa“ hat sich einen Platz in der Szene erkämpft, ist zwar nicht so berühmt wie ihre männlichen Kollegen, hat aber eine Symbolkraft, die weit über den Karneval hinaus geht.

„Die Frauenbewegung wächst in Brasilien, in ganz Südamerika und in anderen Ländern. Sie ist eine Bewegung, die nicht mehr aufzuhalten ist. Sie werden viele Feuer brauchen, um so viele Hexen zu verbrennen“, sagt Fabiola Machado. Jedes Jahr gebe es mehr feministische Gruppen und Bewegungen, die zusammen rausgehen und sich vergnügen, aber in einer Art und Weise und mit dem Respekt, den sie sich wünschen. „Der Zusammenschluss dieser Frauen ist fundamental für den Karneval.“

Aber immer das Klischee

Unterdessen dominieren rund um den Karneval aber die üblichen klischeehaften Meldungen. So kündigte etwa Luana Caettano, Tänzerin in der Sambaschule Acadêmicos do Sossego, medienwirksam an, mit dem kleinsten je gemessenen „ Kostüm“ aufzutreten: Der Streifen, der ihren Intimbereich bedecken wird, misst gerade einmal 1,4 Zentimeter Breite.