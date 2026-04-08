Bei einem schweren Zwischenfall auf einem Jahrmarkt im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh sind in der Nacht auf Mittwoch mindestens 30 Menschen verletzt worden, nachdem ein Riesenrad während des Betriebs umstürzte.

Besucher "aus Gondeln geschleudert" Augenzeugen berichteten gegenüber The Independent, dass ein rund 18 Meter hohes Fahrgeschäft, besetzt mit etwa 70 bis 80 Personen, plötzlich seitlich umkippte und mehrere Besucher unter sich begrub. Zahlreiche Menschen gerieten daraufhin in Panik. Mehrere Passagiere seien aus den Gondeln geschleudert worden, als eine tragende Säule nachgab.

Mindestens 30 Verletzte Viele Besucher leisteten noch vor dem Eintreffen Rettungskräfte Erste Hilfe. Übereinstimmend berichten mehrere Quellen von mindestens 30 Betroffenen. Unter den Opfern sind Frauen und Kinder. Laut Beiträgen auf X aus der Region waren zwei Kinder in kritischem Zustand.

Mögliche Ursachen: Überladung und technische Mängel Laut NDTV Hindi sowie Augenzeugen gab es bereits Warnzeichen vor dem Unglück: Das Riesenrad habe ungewöhnliche Geräusche gemacht und gewackelt, bevor es zusammenbrach. Trotz mehrfacher Hinweise soll der Betreiber den Betrieb nicht sofort gestoppt haben.

Einige Medien berichten auch, dass der Wagen möglicherweise deutlich über der vorgesehenen Kapazität betrieben wurde, was die Stabilität des gesamten Fahrgeschäfts gefährden könnte. Dies ist jedoch noch nicht offiziell bestätigt worden.

Behörden untersuchen Unfallursache Die Lokalverwaltung hat Ermittlungen eingeleitet, um mögliche Sicherheitsverstöße oder Fahrlässigkeit zu klären, darunter die Frage, ob vorgeschriebene technische Prüfungen vor dem Betrieb stattgefunden haben.