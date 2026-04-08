Ein virales Video eines einstürzenden Flughafendaches sorgt derzeit für Aufsehen in den sozialen Medien. Ausgelöst durch heftige Unwetter hielt die Deckenverkleidung des Flughafens in Jakarta , Indonesien, den Wassermassen nicht mehr stand.

Der Vorfall ereignete sich am 6. April in Terminal 3 des internationalen Flughafens Soekarno-Hatta. Seit Tagen anhaltende Niederschläge führten dazu, dass sich große Wassermengen auf der Dachkonstruktion sammelten und schließlich Teile davon zum Einsturz brachten. Videoaufnahmen zeigen, wie die Deckenverkleidung aufgebrochen wird und Wasser sturzbachartig und unkontrolliert im Bereich der Ankunftshalle auf wartende Fluggäste, technische Geräte und Mobiliar herabströmt.

Zahlreiche Menschen brachten sich in Sicherheit. Binnen kürzester Zeit stand ein Teil des Bodens unter Wasser, von Tischen und Stühlen regnete es herunter, während Reinigungspersonal mit Bodenwischern versuchte, die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Der ganze Vorfall dauerte laut The Straits Times nur wenige Minuten und der betroffene Bereich wurde anschließend abgesperrt.

Keine Verletzten und Betrieb lief weiter

Zeitweise war der operative Flugbetrieb aufgrund des Unwetters eingeschränkt und einzelne Flüge wurden umgeleitet, wie das Luftfahrt-Nachrichtenportal Aviation Direct berichtet. Der Schaden am Terminal selbst hatte jedoch keinen direkten Einfluss auf den laufenden Betrieb.

Der Betreiber des Flughafens betonte, dass für die Passagiere zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden habe, kündigte jedoch eine Überprüfung der Baustruktur an, um derartige Unwetterschäden in Zukunft zu vermeiden.