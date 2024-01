Reumütig: Dieb schickt nach fast 25 Jahren schickt vergoldeten Wetterhahn zurück

Vor fast 25 Jahren verschwand ein vergoldeter Wetterhahn aus dem Dorf Bessan im Südwesten Frankreichs - nun hat ein reumütiger Dieb den eisernen Wetterhahn per Post zurückgeschickt, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag erklärte. Die Gendarmerie von Florensac habe den Dieb identifiziert, der am 1. April 1999 den vergoldeten Hahn aus Eisen von einem Kreuz entfernte, erklärte Raphaël Balland, der Staatsanwalt von Béziers.

Es handle sich um einen 1975 geborenen Mann, der den Diebstahl gestanden habe, der aus Spaß an einem feuchtfröhlichen Abend begangen worden sei. Danach habe er es nicht gewagt, ihn zurückzubringen, bis er kürzlich den Gegenstand in einem Versteck in seinem Keller entdeckt habe, sagte der Staatsanwalt, ohne die Identität des Täters zu nennen.

