Im deutschen St-Quentin-Ring in Kaiserslautern wurde die Abfahrt eines Rettungswagens blockiert, nachdem sich eine 66-Jährige vor den Einsatzwagen mit ihrem Auto geparkt hat. Währenddessen kämpfte die Besatzung um das Leben eines Mannes, den sie zu reanimieren versuchten.

Ausfahrt 10 Minuten lang blockiert Wie Die Rheinpfalz berichtet, lief der Rettungseinsatz bereits 15 Minuten, als sich die Frau plötzlich vor den Wagen parkte. Als die Sanitäter den Mann, den sie reanimierten, ins Krankenhaus bringen wollten, konnten sie nicht losfahren. Die Autofahrerin weigerte sich, die Ausfahrt freizumachen. Die Wiederbelebung wurde für weitere zehn Minuten im Rettungswagen durchgeführt, bis die 66-Jährige endlich ihr Auto entfernte. In der Zwischenzeit wurde die Polizei über den Vorfall informiert.