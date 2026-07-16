Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Deutschland

Mann kämpft um sein Leben: 66-Jährige versperrt Rettungswagen die Ausfahrt

Eine Autofahrerin hat sich mit ihrem Wagen vor das Fahrzeug der Rettung geparkt und somit den Transport eines Patienten verhindert.
16.07.2026, 14:31

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Im deutschen St-Quentin-Ring in Kaiserslautern wurde die Abfahrt eines Rettungswagens blockiert, nachdem sich eine 66-Jährige vor den Einsatzwagen mit ihrem Auto geparkt hat. Währenddessen kämpfte die Besatzung um das Leben eines Mannes, den sie zu reanimieren versuchten. 

Versorgungslücke? 49-Jähriger verstirbt nach Warten auf Notarzt

Ausfahrt 10 Minuten lang blockiert

Wie Die Rheinpfalz berichtet, lief der Rettungseinsatz bereits 15 Minuten, als sich die Frau plötzlich vor den Wagen parkte. Als die Sanitäter den Mann, den sie reanimierten, ins Krankenhaus bringen wollten, konnten sie nicht losfahren. Die Autofahrerin weigerte sich, die Ausfahrt freizumachen. Die Wiederbelebung wurde für weitere zehn Minuten im Rettungswagen durchgeführt, bis die 66-Jährige endlich ihr Auto entfernte. In der Zwischenzeit wurde die Polizei über den Vorfall informiert. 

Rettung aus Lawine kam zu spät: 41-Jähriger stirbt in Innsbrucker Klinik

Polizei über Vorfall informiert

Als die Beamten eintrafen, war die Frau bereits verschwunden. Anhand des Kennzeichens konnte die Fahrerin ausfindig gemacht werden. Sie wurde wegen „Verdachts des Widerstands gegen Rettungskräfte und der Behinderung hilfeleistender Personen“ angezeigt. 

kurier.at, seta  | 

Kommentare