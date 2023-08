Rettungsschwimmer entdeckt Leiche in Plastikfass 

An einem Strand in dem kalifornischen Ort Malibu machte ein Rettungsschwimmer eine grausame Entdeckung: In einem schwarzen Plastikfass lag am Montag eine männliche Leiche. Das Fass sei bereits am Sonntag entdeckt worden, jedoch erst am Montagmorgen geöffnet worden, so Hugo Reynaga von der Mordkommission des Los Angeles County Sheriff’s Departments laut der Los Angeles Times.

