Reizgas bei missglücktem Raubüberfall in Berlin versprüht: Täter flüchtig

In Berlin haben vier Männer bei einem letztlich gescheiterten Raubüberfall größere Mengen Reizgas versprüht und dadurch zwölf Menschen überwiegend leicht verletzt. Die Täter hätten den Zeitpunkt abgepasst, als sich der Fahrer eines Geldtransporters in einer Postbankfiliale aufhielt, um in das Gebäude einzudringen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend.

Es sei ihnen jedoch nicht gelungen, dem Fahrer einen Geldbehälter zu entreißen. Die Filiale befindet sich in einem größeren Gebäudekomplex, in dem auch eine Karstadt-Filiale ist. Das Gebäude einschließlich eines angrenzenden Parkhauses sowie mehrerer Lagerhäuser wurde anschließend von der Polizei durchsucht, jedoch zunächst ohne Erfolg. Einige der Verletzten mussten in Krankenhäuser gebracht werden.