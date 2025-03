Mitten in der norditalienischen Großstadt Turin ist ein Reisebus in den Fluss Po gestürzt - glücklicherweise ohne Passagiere. Der 64 Jahre alte Fahrer allerdings kam bei dem Unglück am späten Nachmittag ums Leben, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Frauen, die auf der Straße unterwegs waren, wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Hergang ist noch unklar.