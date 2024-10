Reifenplatzer bei Flugzeug-Landung: Flughafen in Bergamo geschlossen

An Bord des aus Barcelona kommenden Flugzeugs befanden sich 162 Passagiere und sechs Crewmitglieder, niemand wurde verletzt, teilte die Betreibergesellschaft des Flughafens Sacbo mit. Die Feuerwehr griff ein, um die Passagiere zu evakuieren.

Der internationale Flughafen Orio al Serio in Bergamo 60 Kilometer westlich von Mailand ist am Dienstag geschlossen worden, nachdem der Reifen eines Ryanair-Flugzeugs bei der Landung geplatzt ist.

Flüge mussten auf die Airports Mailand Malpensa und Verona umgeleitet werden. Andere Flüge wurden gestrichen. Erwartet wird, dass der "Caravaggio"-Flughafen in Orio al Serio erst am Dienstagnachmittag wieder öffnet. Er zählt zu den größten Flughäfen Norditaliens und ist ein Stützpunkt von Ryanair in Norditalien.