So viel Regen wie sonst in einem Jahr: Dubai unter Wasser

In Dubai fiel diese Woche bereits so viel Regen wie sonst in einem Jahr: 160 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sollen es in nur zwei Tagen gewesen sein.

Die ungewöhnlich heftigen Regenfälle haben in den Vereinigten Arabischen Emiraten - eigentlich ein trockener Wüstenstaat - für Chaos gesorgt: Wichtige Autobahnen wurden überflutet, das Wasser drang in U-Bahn-Stationen ein und am internationalen Flughafen in Dubai, ein Drehkreuz für Passagiere aus aller Welt, mussten am Dienstag zahlreiche Flüge umgeleitet bzw. der Betrieb kurzzeitig ausgesetzt werden.