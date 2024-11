Die Studie mit dem Namen Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2023 befragte mehr als 7.000 Jugendliche aus Deutschland im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren zu ihrem Konsumverhalten von alkoholischen Getränken. Die Ergebnisse zeigen, dass der Konsum im letzten Jahr zwar geringer war als noch vor 20 Jahren, dennoch sorgt das sogenannte Rauschtrinken für ein Comeback unter jungen Erwachsenen .

Unter Rauschtrinken, auch als Komasaufen bekannt, versteht man einen erhöhten Alkoholkonsum in kurzer Zeit. Das soll vor allem zu einem angeheiterten, beschwipsten oder berauschten Bewusstseinszustand führen.

Weniger Alkoholkonsum durch Corona-Pandemie?

Die Experten und Expertinnen berichten, dass fast zwei Drittel der zwölf bis 17-jährigen und mehr als 90 Prozent der 18- bis 25-jährigen Befragten angaben, dass sie bereits einmal in ihrem Leben Alkohol getrunken haben. Im Durchschnitt haben die 12- bis 25-Jährigen laut den Studienergebnissen mit 15,1 Jahren ihr erstes Glas Alkohol konsumiert. Bier und Wein dürfen in Deutschland, wie auch in Österreich, erst mit 16 Jahren gekauft werden. Dennoch liegt das derzeitige Durchschnittsalter für den ersten Alkoholkonsum ein Jahr über den Befragungsergebnissen aus dem Jahr 2004.