Raumkapsel mit vier Europäern an Bord erreicht die ISS

Eine vierköpfige europäische Crew hat die Internationale Raumstation ISS erreicht, darunter erstmals ein türkischer Astronaut. Ihre Raumkapsel dockte am Samstag an die ISS an.

Neben dem türkischen Luftwaffenpiloten Alper Gezeravci sind auch der schwedische Astronaut Marcus Wandt, der Italiener Walter Villadei und der US-Spanier Michael López-Alegría Teil der Mission Ax-3, die vom privaten US-Raumfahrtunternehmen Axiom Space mit der US-Raumfahrtbehörde NASA organisiert wird.