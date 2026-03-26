Laut lokalen Medienberichten häufen sich in der bosnischen Stadt Mostar gewalttätige Überfälle. Einer davon sorgt zurzeit für zahlreiche Schlagzeilen, denn dabei wird vor allem eine mutige Verkäuferin eines kleinen Supermarkts als Heldin gefeiert. Die Frau konnte einen bewaffneten Räuber aufhalten – und das mit bloßen Händen.

Frau überwältigt bewaffneten Räuber Der Überfall ereignete sich am 24. März gegen 20 Uhr, als ein maskierter und bewaffneter Mann den kleinen Supermarkt betrat. In Aufnahmen der Sicherheitskamera sieht man, wie die Verkäuferin, Fikreta Fajić, mit dem Mann um die Waffe ringt. Während sie sich an die Waffe klammert und den Räuber und sich selbst zu Boden wirft, schlägt der Unbekannte mehrmals auf den Kopf der Frau ein. Danach verlassen beide den Supermarkt.

Trotz der gefährlichen Situation schaffte es Fajić den Mann zu überwältigen: "Mir war nur wichtig, dass ich ihm nicht die Waffe überlasse, dass er sie hochhebt und gegen mich richtet. Ich hab sie nur gegen den Boden gedrückt", erklärte die mutige Frau in einem Telefongespräch gegenüber N1. "Ich hatte nur Angst vor dem Gewähr und ich habe gesagt: 'Wir werden uns um die Waffe streiten, was auch immer danach passiert.'"

Identität des Täters unbekannt Die Aufnahmen zeigen zudem, dass das Gewehr mehrere Schüsse löste, die vor allem die Ware im Geschäft getroffen hatten. Glücklicherweise wurde niemand getroffen. Kurz nachdem Fikreta Fajić und der Räuber den Supermarkt verlassen hatten, eilte die Polizei zum Tatort. Laut der bosnischen Tageszeitung Dnevni Avaz ist die Identität des Angreifers noch unbekannt.

Brutaler Angriff von Fußball-Hooligans Das war nicht der einzige Überfall am 24. März: In Mostar wurde in den frühen Morgenstunden am selben Tag ein Autofahrer auf der Hauptstraße M17 von mehreren maskierten Männern brutal überfallen. Die Täter hatten mehrere Baseballschläger in der Hand, demolierten das Fahrzeug und verletzten laut Medienberichten auch den Fahrer.