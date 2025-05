Dodik-Angriffe: Botschafter Bosnien-Herzegowinas ins Außenamt zitiert

Dodik kritisierte Meinl-Reisingers Besuch in Sarajevo

Dodik kritisierte in Interviews in diesem Zusammenhang Meinl-Reisingers Besuch in Sarajevo, der Hauptstadt des Gesamtstaats Bosnien-Herzegowina, Anfang April. "Wenn eine Ministerin, die erst ein paar Tage im Amt ist, nach Sarajevo reist und dort der Atmosphäre des Schulterklopfens erliegt, zeugt das davon, dass es in Österreich auch unseriöse Minister gibt", sagte er. "Was ist das für eine Art, was für ein Verhalten, sich erst beim Abendessen von den Muslimen negatives Gerede über das Monstrum Dodik einflüstern zu lassen und aufgrund dessen mit einer politischen Stellungnahme aufzuwarten?", wurde Dodik in der Presse zitiert.

"Ich kann sehr gut zwischen dem österreichischen Volk und bestimmten Politikern unterscheiden", so Dodik. "Ich bin dankbar, dass unsere Leute dort arbeiten können - mit dem Wissen, dass sie dort manchmal auch Idioten als Minister haben", wurde er von der Tageszeitung zitiert.