Prozess: Erst ein Selfie, dann ein Supermarkt-Überfall

Mit 1.330 Euro trat der 19-Jährige schließlich die Flucht an. Doch die Filialleiterin verfolgte ihn. "Er hat an der roten Ampel warten müssen, da hab ich sein Gesicht gesehen", erinnert sie sich. Sie beobachtete auch, dass der Räuber in ein Wohnhaus lief - und sich in der Wohnung seines Vaters versteckte. Die alarmierte WEGA nahm den Gesuchten wenig später fest.

Polizeihund getreten

Als die WEGA zum nächsten Einsatz musste, übernahmen Polizisten der Hundestaffel die Sicherung des Verdächtigen. "Er hat uns beschimpft und in meine Richtung getreten", erinnert sich eine Polizistin. Ihr Hund bekam Tritte ab.