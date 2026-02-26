Bosnien: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk stellt Programm ein

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der staatliche Rundfunksender BHRT muss innerhalb von zwei Tagen rund 11,5 Millionen Euro an die Europäische Rundfunkunion (EBU) zurückzahlen. Geschieht das nicht, droht eine längere Sperre der Bankkonten, auch eine Pfändung von Eigentum wäre möglich. Der Sender beschäftigt insgesamt 780 Mitarbeiter, rund 60 Prozent von ihnen arbeiten für einen Mindestlohn (der KURIER berichtete bereits über die Missstände). Am heutigen Donnerstag zog BHRT Konsequenzen und stellte in den Morgenstunden sein Programm ein. Seither ist ein schwarzer Bildschirm mit Warnhinweisen zu sehen, die darauf aufmerksam machen, dass der Sender dauerhaft abgeschaltet werden könnte.

"Definitiv das Ende" Ein solches Szenario hätte weitreichende Folgen: Nicht nur ausstehende Gehälter könnten nicht mehr ausbezahlt werden, auch die staatliche Kommunikationsinfrastruktur des Landes stünde vor dem Kollaps. Dem Sender fehlen nach eigenen Angaben mehr als 51 Millionen Euro. Hintergrund ist ein jahrelanger Konflikt um die Verteilung der Rundfunkgebühren. Die Einhebung obliegt den öffentlich-rechtlichen Sendern der beiden Entitäten – FTV in der Föderation Bosnien und Herzegowina sowie RTRS in der Republika Srpska. Diese müssen jeweils die Hälfte der Einnahmen an BHRT weiterleiten. Seit 2015 hat RTRS jedoch keine Gelder mehr an den Dachsender überwiesen. BHRT führt mehrere Gerichtsverfahren, darunter Klagen gegen RTRS wegen nicht weitergeleiteter Anteile aus der Rundfunkgebühr. Laut Generaldirektor Belmin Karamehmedović versucht der Sender derzeit, Zeit zu gewinnen: Die EBU werde rechtliche Schritte einleiten, durch das Verfahren entstehe jedoch ein gewisser zeitlicher Spielraum. "Dem Sender bleiben dann noch ein bis zwei Monate. Danach ist es definitiv das Ende von BHRT", so Karamehmedović.